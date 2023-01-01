20 ريال برازيلي إلى كواشا زامبي

تحويل BRL إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ brl
٨٢٫٥١ zmw

1.00000 BRL = 4.12527 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.078689.20351.465391.668110.9540518.4032
1GBP1.1684311.2602104.2221.712111.948961.1147421.5017
1USD0.927150.793525182.7031.35861.546550.884617.0621
1INR0.01121030.009594870.012091510.01642750.01870010.01069610.206306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / زيميو
1 BRL4.12527 ZMW
5 BRL20.62635 ZMW
10 BRL41.25270 ZMW
20 BRL82.50540 ZMW
50 BRL206.26350 ZMW
100 BRL412.52700 ZMW
250 BRL1031.31750 ZMW
500 BRL2062.63500 ZMW
1000 BRL4125.27000 ZMW
2000 BRL8250.54000 ZMW
5000 BRL20626.35000 ZMW
10000 BRL41252.70000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / الريال البرازيلي
1 ZMW0.24241 BRL
5 ZMW1.21205 BRL
10 ZMW2.42409 BRL
20 ZMW4.84818 BRL
50 ZMW12.12045 BRL
100 ZMW24.24090 BRL
250 ZMW60.60225 BRL
500 ZMW121.20450 BRL
1000 ZMW242.40900 BRL
2000 ZMW484.81800 BRL
5000 ZMW1212.04500 BRL
10000 ZMW2424.09000 BRL