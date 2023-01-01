1 كواشا زامبي إلى يورو

تحويل ZMW إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1 zmw
0.04 eur

1.00000 ZMW = 0.04001 EUR

Mid-market exchange rate at 08:10
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أعلى العملات

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10.922251.37031.350051.5440483.22750.80772218.2334
1 EUR1.084311.485821.463861.6742190.24360.8757519.7705
1 CAD0.7297670.67303110.9852221.1267960.73670.58944913.3061
1 SGD0.7407130.6831261.01511.1436961.64770.5982913.5057

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Zmw

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / اليورو
1 ZMW0.04001 EUR
5 ZMW0.20005 EUR
10 ZMW0.40011 EUR
20 ZMW0.80022 EUR
50 ZMW2.00055 EUR
100 ZMW4.00110 EUR
250 ZMW10.00275 EUR
500 ZMW20.00550 EUR
1000 ZMW40.01100 EUR
2000 ZMW80.02200 EUR
5000 ZMW200.05500 EUR
10000 ZMW400.11000 EUR
معدلات التحويل اليورو / زيميو
1 EUR24.99310 ZMW
5 EUR124.96550 ZMW
10 EUR249.93100 ZMW
20 EUR499.86200 ZMW
50 EUR1249.65500 ZMW
100 EUR2499.31000 ZMW
250 EUR6248.27500 ZMW
500 EUR12496.55000 ZMW
1000 EUR24993.10000 ZMW
2000 EUR49986.20000 ZMW
5000 EUR124965.50000 ZMW
10000 EUR249931.00000 ZMW