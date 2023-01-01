1 كوانزا أنغولي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل AOA إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١ aoa
٠٫٠٠ nzd

1.00000 AOA = 0.00193 NZD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار نيوزيلندي
1 AOA0.00193 NZD
5 AOA0.00967 NZD
10 AOA0.01935 NZD
20 AOA0.03870 NZD
50 AOA0.09675 NZD
100 AOA0.19349 NZD
250 AOA0.48373 NZD
500 AOA0.96747 NZD
1000 AOA1.93493 NZD
2000 AOA3.86986 NZD
5000 AOA9.67465 NZD
10000 AOA19.34930 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Angolan Kwanza
1 NZD516.81400 AOA
5 NZD2584.07000 AOA
10 NZD5168.14000 AOA
20 NZD10336.28000 AOA
50 NZD25840.70000 AOA
100 NZD51681.40000 AOA
250 NZD129203.50000 AOA
500 NZD258407.00000 AOA
1000 NZD516814.00000 AOA
2000 NZD1033628.00000 AOA
5000 NZD2584070.00000 AOA
10000 NZD5168140.00000 AOA