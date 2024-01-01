500 يوان صيني إلى كوانزا أنغولي

تحويل CNY إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

500 cny
63,218.50 aoa

¥1.000 CNY = Kz126.4 AOA

Mid-market exchange rate at 07:46
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CNY إلى AOA مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7981.3730.9160.7831.51783.9581.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19510.7660.17
1 CAD0.7285.68110.6670.5711.10561.1610.965
1 EUR1.0928.5171.49910.8561.65791.6911.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Angolan Kwanza
1 CNY١٢٦٫٤٣٧٠٠ AOA
5 CNY٦٣٢٫١٨٥٠٠ AOA
10 CNY١٬٢٦٤٫٣٧٠٠٠ AOA
20 CNY٢٬٥٢٨٫٧٤٠٠٠ AOA
50 CNY٦٬٣٢١٫٨٥٠٠٠ AOA
100 CNY١٢٬٦٤٣٫٧٠٠٠٠ AOA
250 CNY٣١٬٦٠٩٫٢٥٠٠٠ AOA
500 CNY٦٣٬٢١٨٫٥٠٠٠٠ AOA
1000 CNY١٢٦٬٤٣٧٫٠٠٠٠٠ AOA
2000 CNY٢٥٢٬٨٧٤٫٠٠٠٠٠ AOA
5000 CNY٦٣٢٬١٨٥٫٠٠٠٠٠ AOA
10000 CNY١٬٢٦٤٬٣٧٠٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Chinese Yuan RMB
1 AOA٠٫٠٠٧٩١ CNY
5 AOA٠٫٠٣٩٥٥ CNY
10 AOA٠٫٠٧٩٠٩ CNY
20 AOA٠٫١٥٨١٨ CNY
50 AOA٠٫٣٩٥٤٥ CNY
100 AOA٠٫٧٩٠٩١ CNY
250 AOA١٫٩٧٧٢٦ CNY
500 AOA٣٫٩٥٤٥٣ CNY
1000 AOA٧٫٩٠٩٠٥ CNY
2000 AOA١٥٫٨١٨١٠ CNY
5000 AOA٣٩٫٥٤٥٢٥ CNY
10000 AOA٧٩٫٠٩٠٥٠ CNY