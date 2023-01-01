2000 كوانزا أنغولي إلى يوان صيني

تحويل AOA إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

2000 aoa
16.97 cny

1.00000 AOA = 0.00849 CNY

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Chinese Yuan RMB
1 AOA0.00849 CNY
5 AOA0.04244 CNY
10 AOA0.08487 CNY
20 AOA0.16975 CNY
50 AOA0.42437 CNY
100 AOA0.84873 CNY
250 AOA2.12183 CNY
500 AOA4.24367 CNY
1000 AOA8.48734 CNY
2000 AOA16.97468 CNY
5000 AOA42.43670 CNY
10000 AOA84.87340 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Angolan Kwanza
1 CNY117.82300 AOA
5 CNY589.11500 AOA
10 CNY1178.23000 AOA
20 CNY2356.46000 AOA
50 CNY5891.15000 AOA
100 CNY11782.30000 AOA
250 CNY29455.75000 AOA
500 CNY58911.50000 AOA
1000 CNY117823.00000 AOA
2000 CNY235646.00000 AOA
5000 CNY589115.00000 AOA
10000 CNY1178230.00000 AOA