10 كوانزا أنغولي إلى ليرة تركية

تحويل AOA إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ aoa
٠٫٣٤ try

1.00000 AOA = 0.03432 TRY

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / ليرة تركية
1 AOA0.03432 TRY
5 AOA0.17159 TRY
10 AOA0.34318 TRY
20 AOA0.68636 TRY
50 AOA1.71591 TRY
100 AOA3.43182 TRY
250 AOA8.57955 TRY
500 AOA17.15910 TRY
1000 AOA34.31820 TRY
2000 AOA68.63640 TRY
5000 AOA171.59100 TRY
10000 AOA343.18200 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Angolan Kwanza
1 TRY29.13900 AOA
5 TRY145.69500 AOA
10 TRY291.39000 AOA
20 TRY582.78000 AOA
50 TRY1456.95000 AOA
100 TRY2913.90000 AOA
250 TRY7284.75000 AOA
500 TRY14569.50000 AOA
1000 TRY29139.00000 AOA
2000 TRY58278.00000 AOA
5000 TRY145695.00000 AOA
10000 TRY291390.00000 AOA