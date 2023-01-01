50 Angola kvanzasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile AOA → TRY çevirin

50 aoa
1,65 try

1.00000 AOA = 0.03309 TRY

15:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AOA → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 TRY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.056487.84121.426091.647150.968318.6001
1GBP1.1552711.2204101.4781.647481.902861.1186521.4877
1USD0.94660.819403183.15151.349951.559210.916617.6071
1INR0.01138420.009854340.012026210.01623480.01875140.01102330.211747

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Türk Lirası
1 AOA0.03309 TRY
5 AOA0.16543 TRY
10 AOA0.33086 TRY
20 AOA0.66172 TRY
50 AOA1.65429 TRY
100 AOA3.30858 TRY
250 AOA8.27145 TRY
500 AOA16.54290 TRY
1000 AOA33.08580 TRY
2000 AOA66.17160 TRY
5000 AOA165.42900 TRY
10000 AOA330.85800 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Angola Kvanzası
1 TRY30.22450 AOA
5 TRY151.12250 AOA
10 TRY302.24500 AOA
20 TRY604.49000 AOA
50 TRY1511.22500 AOA
100 TRY3022.45000 AOA
250 TRY7556.12500 AOA
500 TRY15112.25000 AOA
1000 TRY30224.50000 AOA
2000 TRY60449.00000 AOA
5000 TRY151122.50000 AOA
10000 TRY302245.00000 AOA