5000 Norveç kronundan Angola kvanzasına
Reel döviz kuru ile NOK → AOA çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Norveç kronundan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Norveç Kronu / Angola Kvanzası
|1 NOK
|78.00770 AOA
|5 NOK
|390.03850 AOA
|10 NOK
|780.07700 AOA
|20 NOK
|1560.15400 AOA
|50 NOK
|3900.38500 AOA
|100 NOK
|7800.77000 AOA
|250 NOK
|19501.92500 AOA
|500 NOK
|39003.85000 AOA
|1000 NOK
|78007.70000 AOA
|2000 NOK
|156015.40000 AOA
|5000 NOK
|390038.50000 AOA
|10000 NOK
|780077.00000 AOA