5000 كوانزا أنغولي إلى دولار سنغافوري

تحويل AOA إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ aoa
٧٫٩٥ sgd

1.00000 AOA = 0.00159 SGD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار سنغافورة
1 AOA0.00159 SGD
5 AOA0.00795 SGD
10 AOA0.01590 SGD
20 AOA0.03179 SGD
50 AOA0.07948 SGD
100 AOA0.15896 SGD
250 AOA0.39740 SGD
500 AOA0.79480 SGD
1000 AOA1.58961 SGD
2000 AOA3.17922 SGD
5000 AOA7.94805 SGD
10000 AOA15.89610 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Angolan Kwanza
1 SGD629.08400 AOA
5 SGD3145.42000 AOA
10 SGD6290.84000 AOA
20 SGD12581.68000 AOA
50 SGD31454.20000 AOA
100 SGD62908.40000 AOA
250 SGD157271.00000 AOA
500 SGD314542.00000 AOA
1000 SGD629084.00000 AOA
2000 SGD1258168.00000 AOA
5000 SGD3145420.00000 AOA
10000 SGD6290840.00000 AOA