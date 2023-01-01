5 كوانزا أنغولي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل AOA إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

٥ aoa
٠٫٠٥ hkd

1.00000 AOA = 0.00925 HKD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار هونغ كونغ
1 AOA0.00925 HKD
5 AOA0.04624 HKD
10 AOA0.09248 HKD
20 AOA0.18496 HKD
50 AOA0.46241 HKD
100 AOA0.92481 HKD
250 AOA2.31203 HKD
500 AOA4.62406 HKD
1000 AOA9.24812 HKD
2000 AOA18.49624 HKD
5000 AOA46.24060 HKD
10000 AOA92.48120 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Angolan Kwanza
100 HKD10813.00000 AOA
200 HKD21626.00000 AOA
300 HKD32439.00000 AOA
500 HKD54065.00000 AOA
1000 HKD108130.00000 AOA
2000 HKD216260.00000 AOA
2500 HKD270325.00000 AOA
3000 HKD324390.00000 AOA
4000 HKD432520.00000 AOA
5000 HKD540650.00000 AOA
10000 HKD1081300.00000 AOA
20000 HKD2162600.00000 AOA