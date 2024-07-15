История обменного курса евро–ангольские кванзы

Обменный курс евро/ангольские кванзы сейчас составляет 964,527, отражая изменение в размере -0.237% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.305% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 968,137, и минимумом, равным 956,842, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.763% увеличение стоимости.