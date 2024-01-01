Датские кроны в самоанские талы

Сконвертируйте DKK в WST по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = WS$0,3903 WST

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DKK к WST

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

WST
1 DKK в WSTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,40420,4075
Низкий0,39010,3901
В среднем0,39520,3999
Изменение-0.87%-3.00%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к WST

За последние 30 дней максимальный курс DKK к WST составил 0,4042, а минимальный — 0,3901. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3952. Изменение курса DKK к WST в процентном соотношении составило -0.87.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к WST составил 0,4075, а минимальный — 0,3901. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3999. Изменение курса DKK к WST в процентном соотношении составило -3.00.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к WST

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Самоанская тала
1 DKK0,39027 WST
5 DKK1,95137 WST
10 DKK3,90274 WST
20 DKK7,80548 WST
50 DKK19,51370 WST
100 DKK39,02740 WST
250 DKK97,56850 WST
500 DKK195,13700 WST
1000 DKK390,27400 WST
2000 DKK780,54800 WST
5000 DKK1 951,37000 WST
10000 DKK3 902,74000 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Датская крона
1 WST2,56230 DKK
5 WST12,81150 DKK
10 WST25,62300 DKK
20 WST51,24600 DKK
50 WST128,11500 DKK
100 WST256,23000 DKK
250 WST640,57500 DKK
500 WST1 281,15000 DKK
1000 WST2 562,30000 DKK
2000 WST5 124,60000 DKK
5000 WST12 811,50000 DKK
10000 WST25 623,00000 DKK