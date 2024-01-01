Датские кроны в азербайджанские манаты

Сконвертируйте DKK в AZN по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = man.0,2443 AZN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к AZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AZN
1 DKK в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24920,2551
Низкий0,24430,2443
В среднем0,24710,2507
Изменение-1.95%-1.70%
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Соотношение 1 DKK к AZN

За последние 30 дней максимальный курс DKK к AZN составил 0,2492, а минимальный — 0,2443. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2471. Изменение курса DKK к AZN в процентном соотношении составило -1.95.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к AZN составил 0,2551, а минимальный — 0,2443. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2507. Изменение курса DKK к AZN в процентном соотношении составило -1.70.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Азербайджанский манат
1 DKK0,24430 AZN
5 DKK1,22152 AZN
10 DKK2,44304 AZN
20 DKK4,88608 AZN
50 DKK12,21520 AZN
100 DKK24,43040 AZN
250 DKK61,07600 AZN
500 DKK122,15200 AZN
1000 DKK244,30400 AZN
2000 DKK488,60800 AZN
5000 DKK1 221,52000 AZN
10000 DKK2 443,04000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Датская крона
1 AZN4,09325 DKK
5 AZN20,46625 DKK
10 AZN40,93250 DKK
20 AZN81,86500 DKK
50 AZN204,66250 DKK
100 AZN409,32500 DKK
250 AZN1 023,31250 DKK
500 AZN2 046,62500 DKK
1000 AZN4 093,25000 DKK
2000 AZN8 186,50000 DKK
5000 AZN20 466,25000 DKK
10000 AZN40 932,50000 DKK