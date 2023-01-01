Румынские леи в азербайджанские манаты

Сконвертируйте RON в AZN по реальному обменному курсу

1000 ron
367.55 azn

1.00000 RON = 0.36755 AZN

Среднерыночный курс в 5:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса RON к AZN

1 мин. назад 1 RON → 0 AZN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86051.0753589.1391.457481.677090.9582518.5337
1GBP1.1621211.24965103.5871.693711.948921.113621.5377
1USD0.929950.800224182.8931.355351.559580.891117.235
1INR0.01121840.00965370.012063710.01635060.01881430.010750.207919

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Азербайджанский манат
1 RON0.36755 AZN
5 RON1.83777 AZN
10 RON3.67553 AZN
20 RON7.35106 AZN
50 RON18.37765 AZN
100 RON36.75530 AZN
250 RON91.88825 AZN
500 RON183.77650 AZN
1000 RON367.55300 AZN
2000 RON735.10600 AZN
5000 RON1837.76500 AZN
10000 RON3675.53000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Румынский лей
1 AZN2.72069 RON
5 AZN13.60345 RON
10 AZN27.20690 RON
20 AZN54.41380 RON
50 AZN136.03450 RON
100 AZN272.06900 RON
250 AZN680.17250 RON
500 AZN1360.34500 RON
1000 AZN2720.69000 RON
2000 AZN5441.38000 RON
5000 AZN13603.45000 RON
10000 AZN27206.90000 RON