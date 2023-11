Dansk krone (DKK)

Den danske krone er den officielle valuta i Danmark, Grønland og på Færøerne. Koden for den danske krone er DKK. Tegnet for valutaen er forkortelsen "kr", som kommer efter den numeriske værdi (f.eks. 5 kr). Krone er det danske ord for krone, så valutaen omtales nogle gange som den danske krone. Flertalsformen af krone er kroner.