История обменного курса австралийский доллар–датские кроны

Обменный курс австралийских доллара/датские кроны сейчас составляет 4,577, отражая изменение в размере -0.640% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.384% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/датские кроны колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 4,612, и минимумом, равным 4,509, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.406%.