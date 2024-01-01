евро британские фунты стерлингов История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса евро британские фунты стерлингов. Это сводная страница евро (EUR) британские фунты стерлингов (GBP) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные EUR и GBP за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.

1 000 eur
840,95 gbp

€1,000 EUR = £0,8409 GBP

Среднерыночный курс в 18 июл. 2024 г.
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История обменного курса евро–британские фунты стерлингов

Обменный курс евро/британские фунты стерлингов сейчас составляет 0,841, отражая изменение в размере 0.161% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.113% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/британские фунты стерлингов колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 0,842, и минимумом, равным 0,839, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.178% уменьшение стоимости.

Самые популярные валюты на 18 июля 2024 г.

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6231,485156,4853,933
1 GBP1,29811,1471,776108,5381,928203,115,105
1 CHF1,1310,87211,54894,6121,68177,0494,45
1 CAD0,7310,5630,646161,1171,085114,3692,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в британские фунты стерлингов

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    Введите необходимую сумму

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  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе