اليورو إلى الجنيه الإسترليني Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى الجنيه الإسترليني history summary. This is the اليورو (EUR) إلى الجنيه الإسترليني (GBP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and GBP historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
Loading
اليورو إلى الجنيه الإسترليني exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى الجنيه الإسترليني is currently ٠٫٨٤٦ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a 0.225% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى الجنيه الإسترليني has fluctuated between a high of ٠٫٨٤٧ on 21-06-2024 and a low of ٠٫٨٤٣ on 19-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-06-2024, with a -0.231% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى جنيه إسترليني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.