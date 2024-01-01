евро китайские юани История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса евро китайские юани. Это сводная страница евро (EUR) китайские юани (CNY) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные EUR и CNY за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.

1 000 eur
7 924,85 cny

€1,000 EUR = ¥7,925 CNY

Среднерыночный курс в 18 июл. 2024 г.
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История обменного курса евро–китайские юани

Обменный курс евро/китайские юани сейчас составляет 7,925, отражая изменение в размере -0.237% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.316% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/китайские юани колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 7,945, и минимумом, равным 7,883, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.188% уменьшение стоимости.

Самые популярные валюты на 18 июля 2024 г.

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6281,485156,4953,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5621,928203,1545,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5971,68177,0214,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1211,085114,3762,873

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Как произвести расчет конвертации из евро в китайские юани

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    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

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    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе