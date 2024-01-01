История обменного курса евро–китайские юани

Обменный курс евро/китайские юани сейчас составляет 7,925, отражая изменение в размере -0.237% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.316% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/китайские юани колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 7,945, и минимумом, равным 7,883, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.188% уменьшение стоимости.