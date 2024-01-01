اليورو إلى Rmb اليوان الصيني Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى Rmb اليوان الصيني history summary. This is the اليورو (EUR) إلى Rmb اليوان الصيني (CNY) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and CNY historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو إلى Rmb اليوان الصيني exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى Rmb اليوان الصيني is currently ٧٫٧٦٤ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a -0.027% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى Rmb اليوان الصيني has fluctuated between a high of ٧٫٨٠٢ on 19-06-2024 and a low of ٧٫٧٥٣ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a -0.297% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى يوان صيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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