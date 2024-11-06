австралийский доллар китайские юани История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса австралийский доллар китайские юани. Это сводная страница австралийский доллар (AUD) китайские юани (CNY) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные AUD и CNY за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.
График изменения обменного курса AUD к CNY
1 AUD = 4,72345 CNY
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История обменного курса австралийский доллар–китайские юани
Обменный курс австралийских доллара/китайские юани сейчас составляет 4,723, отражая изменение в размере -0.843% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.004% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/китайские юани колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 4,775, и минимумом, равным 4,664, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.
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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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