История обменного курса австралийский доллар–китайские юани

Обменный курс австралийских доллара/китайские юани сейчас составляет 4,723, отражая изменение в размере -0.843% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.004% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/китайские юани колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 4,775, и минимумом, равным 4,664, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.