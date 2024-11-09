15 000 японских иен в венгерские форинты

Сконвертируйте JPY в HUF по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = Ft2,488 HUF

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса JPY к HUF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

HUF
1 JPY в HUFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,48762,5330
Низкий2,44032,4165
В среднем2,46062,4631
Изменение0.79%1.25%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JPY к HUF

За последние 30 дней максимальный курс JPY к HUF составил 2,4876, а минимальный — 2,4403. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4606. Изменение курса JPY к HUF в процентном соотношении составило 0.79.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к HUF составил 2,5330, а минимальный — 2,4165. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,4631. Изменение курса JPY к HUF в процентном соотношении составило 1.25.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график JPY к HUF

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из японских иен в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

JPY в USD

JPY в GBP

JPY в EUR

JPY в AUD

JPY в CAD

JPY в CHF

JPY в CNY

JPY в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Венгерский форинт
100 JPY248,76200 HUF
1000 JPY2 487,62000 HUF
1500 JPY3 731,43000 HUF
2000 JPY4 975,24000 HUF
3000 JPY7 462,86000 HUF
5000 JPY12 438,10000 HUF
5400 JPY13 433,14800 HUF
10000 JPY24 876,20000 HUF
15000 JPY37 314,30000 HUF
20000 JPY49 752,40000 HUF
25000 JPY62 190,50000 HUF
30000 JPY74 628,60000 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Японская иена
2000 HUF803,98000 JPY
5000 HUF2 009,95000 JPY
10000 HUF4 019,90000 JPY
15000 HUF6 029,85000 JPY
20000 HUF8 039,80000 JPY
30000 HUF12 059,70000 JPY
40000 HUF16 079,60000 JPY
50000 HUF20 099,50000 JPY
60000 HUF24 119,40000 JPY
100000 HUF40 199,00000 JPY
150000 HUF60 298,50000 JPY
200000 HUF80 398,00000 JPY