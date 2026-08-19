10 آلاف شيكل إسرائيلي جديد إلى ريال برازيلي

حوّل ILS إلى BRL بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₪1 ILS = 1.739 BRL
إرسال الأموال

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من ILS إلى BRL،

يستخدم مخططنا التفاعلي من ILS إلى BRL متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من ILS إلى BRL اليوم

ILSBRL
1 ILS1.74 BRL
5 ILS8.70 BRL
10 ILS17.39 BRL
20 ILS34.79 BRL
50 ILS86.97 BRL
100 ILS173.94 BRL
250 ILS434.84 BRL
500 ILS869.69 BRL
1000 ILS1,739.37 BRL
2000 ILS3,478.74 BRL
5000 ILS8,696.85 BRL
10000 ILS17,393.70 BRL
BRLILS
1 BRL0.57 ILS
5 BRL2.87 ILS
10 BRL5.75 ILS
20 BRL11.50 ILS
50 BRL28.75 ILS
100 BRL57.49 ILS
250 BRL143.73 ILS
500 BRL287.46 ILS
1000 BRL574.92 ILS
2000 BRL1,149.84 ILS
5000 BRL2,874.61 ILS
10000 BRL5,749.22 ILS

الأسئلة الشائعة

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