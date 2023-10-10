土耳其里拉兑to Brazilian reais

按实际汇率将 TRY 换算成 BRL

1000 try
185.27 brl

1.00000 TRY = 0.18527 BRL

3:47 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
跨境汇款时省钱

TRY 兑 BRL 换算表

As of 1 min ago, 1 TRY → 0 BRL
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.056887.9681.435081.647130.956319.2244
1GBP1.1579411.22365101.8571.661661.907191.1073422.2595
1USD0.946250.817227183.241.357951.55860.904918.1911
1INR0.01136780.009817720.012013510.01631370.01872420.0108710.218538

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将土耳其里拉兑换成to Brazilian reais

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TRY作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择BRL作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示TRY兑BRL的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 土耳其里拉

TRY兑USD

TRY兑EUR

TRY兑GBP

TRY兑PKR

TRY兑INR

TRY兑CAD

TRY兑AED

TRY兑EGP

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
土耳其里拉/巴西雷亚尔汇率
1 TRY0.18527 BRL
5 TRY0.92633 BRL
10 TRY1.85267 BRL
20 TRY3.70534 BRL
50 TRY9.26335 BRL
100 TRY18.52670 BRL
250 TRY46.31675 BRL
500 TRY92.63350 BRL
1000 TRY185.26700 BRL
2000 TRY370.53400 BRL
5000 TRY926.33500 BRL
10000 TRY1852.67000 BRL
巴西雷亚尔/土耳其里拉汇率
1 BRL5.39762 TRY
5 BRL26.98810 TRY
10 BRL53.97620 TRY
20 BRL107.95240 TRY
50 BRL269.88100 TRY
100 BRL539.76200 TRY
250 BRL1349.40500 TRY
500 BRL2698.81000 TRY
1000 BRL5397.62000 TRY
2000 BRL10795.24000 TRY
5000 BRL26988.10000 TRY
10000 BRL53976.20000 TRY