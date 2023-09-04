5000 ريال برازيلي إلى فورنت مجري

تحويل BRL إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ brl
٣٦٠٬٥٥٢ huf

1.00000 BRL = 72.11040 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:42 UTC
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BRL إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077789.09881.465241.669430.95418.3894
1GBP1.1683611.25915104.11.711941.950511.1146221.4856
1USD0.92790.794187182.6751.35961.549070.8851517.0636
1INR0.01122350.009606130.012095610.01644510.01873680.01070640.206394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Hungarian Forint
1 BRL72.11040 HUF
5 BRL360.55200 HUF
10 BRL721.10400 HUF
20 BRL1442.20800 HUF
50 BRL3605.52000 HUF
100 BRL7211.04000 HUF
250 BRL18027.60000 HUF
500 BRL36055.20000 HUF
1000 BRL72110.40000 HUF
2000 BRL144220.80000 HUF
5000 BRL360552.00000 HUF
10000 BRL721104.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الريال البرازيلي
2000 HUF27.73520 BRL
5000 HUF69.33800 BRL
10000 HUF138.67600 BRL
15000 HUF208.01400 BRL
20000 HUF277.35200 BRL
30000 HUF416.02800 BRL
40000 HUF554.70400 BRL
50000 HUF693.38000 BRL
60000 HUF832.05600 BRL
100000 HUF1386.76000 BRL
150000 HUF2080.14000 BRL
200000 HUF2773.52000 BRL