5 دولار برمودي إلى جنيه إسترليني

تحويل BMD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

5 bmd
3.97 gbp

1.00000 BMD = 0.79428 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BMD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 GBP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bermudan Dollar / جنيه استرليني
1 BMD0.79428 GBP
5 BMD3.97140 GBP
10 BMD7.94281 GBP
20 BMD15.88562 GBP
50 BMD39.71405 GBP
100 BMD79.42810 GBP
250 BMD198.57025 GBP
500 BMD397.14050 GBP
1000 BMD794.28100 GBP
2000 BMD1588.56200 GBP
5000 BMD3971.40500 GBP
10000 BMD7942.81000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Bermudan Dollar
1 GBP1.25900 BMD
5 GBP6.29500 BMD
10 GBP12.59000 BMD
20 GBP25.18000 BMD
50 GBP62.95000 BMD
100 GBP125.90000 BMD
250 GBP314.75000 BMD
500 GBP629.50000 BMD
1000 GBP1259.00000 BMD
2000 GBP2518.00000 BMD
5000 GBP6295.00000 BMD
10000 GBP12590.00000 BMD