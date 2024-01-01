5 يوان صيني إلى دولار برمودي

تحويل CNY إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
0.70 bmd

¥1.000 CNY = $0.1393 BMD

Mid-market exchange rate at 07:59
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CNY إلى BMD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7981.3720.9160.7831.51583.9591.324
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7670.17
1 CAD0.7295.68310.6670.5711.10461.1920.965
1 EUR1.0928.5171.49910.8551.65591.71.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Bermudan Dollar
1 CNY٠٫١٣٩٣٣ BMD
5 CNY٠٫٦٩٦٦٣ BMD
10 CNY١٫٣٩٣٢٥ BMD
20 CNY٢٫٧٨٦٥٠ BMD
50 CNY٦٫٩٦٦٢٥ BMD
100 CNY١٣٫٩٣٢٥٠ BMD
250 CNY٣٤٫٨٣١٢٥ BMD
500 CNY٦٩٫٦٦٢٥٠ BMD
1000 CNY١٣٩٫٣٢٥٠٠ BMD
2000 CNY٢٧٨٫٦٥٠٠٠ BMD
5000 CNY٦٩٦٫٦٢٥٠٠ BMD
10000 CNY١٬٣٩٣٫٢٥٠٠٠ BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Chinese Yuan RMB
1 BMD٧٫١٧٧٤٥ CNY
5 BMD٣٥٫٨٨٧٢٥ CNY
10 BMD٧١٫٧٧٤٥٠ CNY
20 BMD١٤٣٫٥٤٩٠٠ CNY
50 BMD٣٥٨٫٨٧٢٥٠ CNY
100 BMD٧١٧٫٧٤٥٠٠ CNY
250 BMD١٬٧٩٤٫٣٦٢٥٠ CNY
500 BMD٣٬٥٨٨٫٧٢٥٠٠ CNY
1000 BMD٧٬١٧٧٫٤٥٠٠٠ CNY
2000 BMD١٤٬٣٥٤٫٩٠٠٠٠ CNY
5000 BMD٣٥٬٨٨٧٫٢٥٠٠٠ CNY
10000 BMD٧١٬٧٧٤٫٥٠٠٠٠ CNY