1 دولار أمريكي إلى دولار برمودي

تحويل USD إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

1 usd
1 bmd

$1.000 USD = $1.000 BMD

Mid-market exchange rate at 00:29
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.6311.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6910.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.1160.981116.68310.6830.5775.29913.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Bermudan Dollar
1 USD١٫٠٠٠٠٠ BMD
5 USD٥٫٠٠٠٠٠ BMD
10 USD١٠٫٠٠٠٠٠ BMD
20 USD٢٠٫٠٠٠٠٠ BMD
50 USD٥٠٫٠٠٠٠٠ BMD
100 USD١٠٠٫٠٠٠٠٠ BMD
250 USD٢٥٠٫٠٠٠٠٠ BMD
500 USD٥٠٠٫٠٠٠٠٠ BMD
1000 USD١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BMD
2000 USD٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BMD
5000 USD٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BMD
10000 USD١٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار أمريكي
1 BMD١٫٠٠٠٠٠ USD
5 BMD٥٫٠٠٠٠٠ USD
10 BMD١٠٫٠٠٠٠٠ USD
20 BMD٢٠٫٠٠٠٠٠ USD
50 BMD٥٠٫٠٠٠٠٠ USD
100 BMD١٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
250 BMD٢٥٠٫٠٠٠٠٠ USD
500 BMD٥٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
1000 BMD١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
2000 BMD٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
5000 BMD٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
10000 BMD١٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ USD