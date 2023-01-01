5 دولار برمودي إلى رينغيت ماليزي

تحويل BMD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

5 bmd
23.24 myr

1.00000 BMD = 4.64750 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / رينغيت ماليزي
1 BMD4.64750 MYR
5 BMD23.23750 MYR
10 BMD46.47500 MYR
20 BMD92.95000 MYR
50 BMD232.37500 MYR
100 BMD464.75000 MYR
250 BMD1161.87500 MYR
500 BMD2323.75000 MYR
1000 BMD4647.50000 MYR
2000 BMD9295.00000 MYR
5000 BMD23237.50000 MYR
10000 BMD46475.00000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Bermudan Dollar
1 MYR0.21517 BMD
5 MYR1.07584 BMD
10 MYR2.15169 BMD
20 MYR4.30338 BMD
50 MYR10.75845 BMD
100 MYR21.51690 BMD
250 MYR53.79225 BMD
500 MYR107.58450 BMD
1000 MYR215.16900 BMD
2000 MYR430.33800 BMD
5000 MYR1075.84500 BMD
10000 MYR2151.69000 BMD