250 دولار أسترالي إلى دولار برمودي

تحويل AUD إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

250 aud
166.14 bmd

A$1.000 AUD = $0.6646 BMD

Mid-market exchange rate at 11:51
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4810.9321.634159.4051.3681.353
1 GBP1.2661105.7161.182.069201.8631.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0730.84789.57511.753171.041.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Bermudan Dollar
1 AUD٠٫٦٦٤٥٥ BMD
5 AUD٣٫٣٢٢٧٥ BMD
10 AUD٦٫٦٤٥٥٠ BMD
20 AUD١٣٫٢٩١٠٠ BMD
50 AUD٣٣٫٢٢٧٥٠ BMD
100 AUD٦٦٫٤٥٥٠٠ BMD
250 AUD١٦٦٫١٣٧٥٠ BMD
500 AUD٣٣٢٫٢٧٥٠٠ BMD
1000 AUD٦٦٤٫٥٥٠٠٠ BMD
2000 AUD١٬٣٢٩٫١٠٠٠٠ BMD
5000 AUD٣٬٣٢٢٫٧٥٠٠٠ BMD
10000 AUD٦٬٦٤٥٫٥٠٠٠٠ BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار أسترالي
1 BMD١٫٥٠٤٧٨ AUD
5 BMD٧٫٥٢٣٩٠ AUD
10 BMD١٥٫٠٤٧٨٠ AUD
20 BMD٣٠٫٠٩٥٦٠ AUD
50 BMD٧٥٫٢٣٩٠٠ AUD
100 BMD١٥٠٫٤٧٨٠٠ AUD
250 BMD٣٧٦٫١٩٥٠٠ AUD
500 BMD٧٥٢٫٣٩٠٠٠ AUD
1000 BMD١٬٥٠٤٫٧٨٠٠٠ AUD
2000 BMD٣٬٠٠٩٫٥٦٠٠٠ AUD
5000 BMD٧٬٥٢٣٫٩٠٠٠٠ AUD
10000 BMD١٥٬٠٤٧٫٨٠٠٠٠ AUD