20 دولار برمودي إلى دولار أسترالي

تحويل BMD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

20 bmd
30.99 aud

1.00000 BMD = 1.54967 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار أسترالي
1 BMD1.54967 AUD
5 BMD7.74835 AUD
10 BMD15.49670 AUD
20 BMD30.99340 AUD
50 BMD77.48350 AUD
100 BMD154.96700 AUD
250 BMD387.41750 AUD
500 BMD774.83500 AUD
1000 BMD1549.67000 AUD
2000 BMD3099.34000 AUD
5000 BMD7748.35000 AUD
10000 BMD15496.70000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Bermudan Dollar
1 AUD0.64530 BMD
5 AUD3.22650 BMD
10 AUD6.45300 BMD
20 AUD12.90600 BMD
50 AUD32.26500 BMD
100 AUD64.53000 BMD
250 AUD161.32500 BMD
500 AUD322.65000 BMD
1000 AUD645.30000 BMD
2000 AUD1290.60000 BMD
5000 AUD3226.50000 BMD
10000 AUD6453.00000 BMD