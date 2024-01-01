История обменного курса евро–чилийские песо

Обменный курс евро/чилийские песо сейчас составляет 1 021,770, отражая изменение в размере 1.895% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.689% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/чилийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 021,770, и минимумом, равным 985,420, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.076% увеличение стоимости.