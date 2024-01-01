Евро в франки Джибути
Сконвертируйте EUR в DJF по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 EUR в DJF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|194,0330
|194,0330
|Низкий
|189,6540
|189,1020
|В среднем
|191,6734
|191,6498
|Изменить
|1.82%
|2.49%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к DJF
За последние 30 дней максимальный курс EUR к DJF составил 194,0330, а минимальный — 189,6540. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 191,6734. Изменение курса EUR к DJF в процентном соотношении составило 1.82.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к DJF составил 194,0330, а минимальный — 189,1020. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 191,6498. Изменение курса EUR к DJF в процентном соотношении составило 2.49.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из евро в франки Джибути
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и DJF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в DJF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Евро / Франк Джибути
|1 EUR
|194,03300 DJF
|5 EUR
|970,16500 DJF
|10 EUR
|1 940,33000 DJF
|20 EUR
|3 880,66000 DJF
|50 EUR
|9 701,65000 DJF
|100 EUR
|19 403,30000 DJF
|250 EUR
|48 508,25000 DJF
|500 EUR
|97 016,50000 DJF
|1000 EUR
|194 033,00000 DJF
|2000 EUR
|388 066,00000 DJF
|5000 EUR
|970 165,00000 DJF
|10000 EUR
|1 940 330,00000 DJF