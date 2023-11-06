1 زلوتي بولندي إلى ريال برازيلي

تحويل PLN إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
١٫١٨ brl

1.00000 PLN = 1.18184 BRL

Mid-market exchange rate at 05:51
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931350.80788583.1890.897151299.1411.034122.7249
1EUR1.073710.867489.320.963251394.8911.847424.4
1GBP1.23781.152871102.9711.11051608.0813.658528.13
1INR0.01202080.01119570.0097114410.010784515.61670.1326390.273175

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الريال البرازيلي
1 PLN1.18184 BRL
5 PLN5.90920 BRL
10 PLN11.81840 BRL
20 PLN23.63680 BRL
50 PLN59.09200 BRL
100 PLN118.18400 BRL
250 PLN295.46000 BRL
500 PLN590.92000 BRL
1000 PLN1181.84000 BRL
2000 PLN2363.68000 BRL
5000 PLN5909.20000 BRL
10000 PLN11818.40000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الزلوتي البولندي
1 BRL0.84614 PLN
5 BRL4.23070 PLN
10 BRL8.46140 PLN
20 BRL16.92280 PLN
50 BRL42.30700 PLN
100 BRL84.61400 PLN
250 BRL211.53500 PLN
500 BRL423.07000 PLN
1000 BRL846.14000 PLN
2000 BRL1692.28000 PLN
5000 BRL4230.70000 PLN
10000 BRL8461.40000 PLN