5 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى زلوتي بولندي

تحويل CZK إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

5 czk
0.86 pln

Kč1.000 CZK = zł0.1710 PLN

Mid-market exchange rate at 22:07
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CZK إلى PLN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.564.30691.74836.6640.946
1 USD0.91510.7831,369.893.93983.92633.5390.865
1 GBP1.1681.27711,748.875.028107.14442.8171.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الزلوتي البولندي
1 CZK٠٫١٧١٠٤ PLN
5 CZK٠٫٨٥٥٢٠ PLN
10 CZK١٫٧١٠٤٠ PLN
20 CZK٣٫٤٢٠٨٠ PLN
50 CZK٨٫٥٥٢٠٠ PLN
100 CZK١٧٫١٠٤٠٠ PLN
250 CZK٤٢٫٧٦٠٠٠ PLN
500 CZK٨٥٫٥٢٠٠٠ PLN
1000 CZK١٧١٫٠٤٠٠٠ PLN
2000 CZK٣٤٢٫٠٨٠٠٠ PLN
5000 CZK٨٥٥٫٢٠٠٠٠ PLN
10000 CZK١٬٧١٠٫٤٠٠٠٠ PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PLN٥٫٨٤٦٦٠ CZK
5 PLN٢٩٫٢٣٣٠٠ CZK
10 PLN٥٨٫٤٦٦٠٠ CZK
20 PLN١١٦٫٩٣٢٠٠ CZK
50 PLN٢٩٢٫٣٣٠٠٠ CZK
100 PLN٥٨٤٫٦٦٠٠٠ CZK
250 PLN١٬٤٦١٫٦٥٠٠٠ CZK
500 PLN٢٬٩٢٣٫٣٠٠٠٠ CZK
1000 PLN٥٬٨٤٦٫٦٠٠٠٠ CZK
2000 PLN١١٬٦٩٣٫٢٠٠٠٠ CZK
5000 PLN٢٩٬٢٣٣٫٠٠٠٠٠ CZK
10000 PLN٥٨٬٤٦٦٫٠٠٠٠٠ CZK