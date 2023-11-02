ألف زلوتي بولندي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل PLN إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pln
٥٬٤٧٨٫٩٢ czk

1.00000 PLN = 5.47892 CZK

Mid-market exchange rate at 06:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.073789.33991.465331.647540.962918.7259
1GBP1.153211.2382103.0281.689831.899951.1104221.5948
1USD0.931350.807624183.20751.364751.534450.896917.4405
1INR0.01119320.009706140.012018110.01640180.01844120.01077910.209602

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PLN5.47892 CZK
5 PLN27.39460 CZK
10 PLN54.78920 CZK
20 PLN109.57840 CZK
50 PLN273.94600 CZK
100 PLN547.89200 CZK
250 PLN1369.73000 CZK
500 PLN2739.46000 CZK
1000 PLN5478.92000 CZK
2000 PLN10957.84000 CZK
5000 PLN27394.60000 CZK
10000 PLN54789.20000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الزلوتي البولندي
1 CZK0.18252 PLN
5 CZK0.91259 PLN
10 CZK1.82518 PLN
20 CZK3.65036 PLN
50 CZK9.12590 PLN
100 CZK18.25180 PLN
250 CZK45.62950 PLN
500 CZK91.25900 PLN
1000 CZK182.51800 PLN
2000 CZK365.03600 PLN
5000 CZK912.59000 PLN
10000 CZK1825.18000 PLN