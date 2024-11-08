10 швейцарских франков в австралийские доллары

Сконвертируйте CHF в AUD по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = A$1,735 AUD

Среднерыночный курс в 20:39
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График изменения обменного курса CHF к AUD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AUD
1 CHF в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,76081,7779
Низкий1,72171,7092
В среднем1,73941,7394
Изменение0.25%-1.37%
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Соотношение 1 CHF к AUD

За последние 30 дней максимальный курс CHF к AUD составил 1,7608, а минимальный — 1,7217. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7394. Изменение курса CHF к AUD в процентном соотношении составило 0.25.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к AUD составил 1,7779, а минимальный — 1,7092. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7394. Изменение курса CHF к AUD в процентном соотношении составило -1.37.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3941,3911,52152,6551,677
1 EUR1,07210,8390,4371,4911,628163,581,798
1 GBP1,2921,2051109,0081,7971,963197,1772,167
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Австралийский доллар
1 CHF1,73455 AUD
5 CHF8,67275 AUD
10 CHF17,34550 AUD
20 CHF34,69100 AUD
50 CHF86,72750 AUD
100 CHF173,45500 AUD
250 CHF433,63750 AUD
500 CHF867,27500 AUD
1000 CHF1 734,55000 AUD
2000 CHF3 469,10000 AUD
5000 CHF8 672,75000 AUD
10000 CHF17 345,50000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Швейцарский франк
1 AUD0,57652 CHF
5 AUD2,88259 CHF
10 AUD5,76518 CHF
20 AUD11,53036 CHF
50 AUD28,82590 CHF
100 AUD57,65180 CHF
250 AUD144,12950 CHF
500 AUD288,25900 CHF
1000 AUD576,51800 CHF
2000 AUD1 153,03600 CHF
5000 AUD2 882,59000 CHF
10000 AUD5 765,18000 CHF