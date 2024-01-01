История обменного курса швейцарский франк–австралийские доллары

Обменный курс швейцарских франка/австралийские доллары сейчас составляет 1,735, отражая изменение в размере 1.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.990% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/австралийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,759, и минимумом, равным 1,716, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.436%.