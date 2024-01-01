История обменного курса австралийский доллар–швейцарские франки

Обменный курс австралийских доллара/швейцарские франки сейчас составляет 0,576, отражая изменение в размере -1.110% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.873% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/швейцарские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,583, и минимумом, равным 0,568, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.436%.