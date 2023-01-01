2000 Endonezya rupisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → SGD çevirin

2.000 idr
0,18 sgd

1.00000 IDR = 0.00009 SGD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Tek hesapta 40+ para birimi

IDR → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 SGD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Singapur Doları
1 IDR0.00009 SGD
5 IDR0.00044 SGD
10 IDR0.00088 SGD
20 IDR0.00177 SGD
50 IDR0.00442 SGD
100 IDR0.00884 SGD
250 IDR0.02210 SGD
500 IDR0.04421 SGD
1000 IDR0.08841 SGD
2000 IDR0.17682 SGD
5000 IDR0.44206 SGD
10000 IDR0.88411 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Endonezya Rupisi
1 SGD11310.70000 IDR
5 SGD56553.50000 IDR
10 SGD113107.00000 IDR
20 SGD226214.00000 IDR
50 SGD565535.00000 IDR
100 SGD1131070.00000 IDR
250 SGD2827675.00000 IDR
500 SGD5655350.00000 IDR
1000 SGD11310700.00000 IDR
2000 SGD22621400.00000 IDR
5000 SGD56553500.00000 IDR
10000 SGD113107000.00000 IDR