20 Polonya zlotisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → AUD çevirin

1,000zł PLN = 0,3776A$ AUD

12:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AUD
1 PLN → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38020,3882
Düşük0,37160,3716
Ortalama0,37670,3799
Değişim0.30%-2.08%
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1 PLN → AUD istatistikleri

PLN → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3802, en düşük 0,3716 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3767 oldu. PLN → AUD kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

PLN → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3882, en düşük 0,3716 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3799 oldu. PLN → AUD kurundaki değişiklik -2.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9490,79284,4130,8881.397,9711,11223,976
1 EUR1,05410,83588,9710,9361.473,4611,71125,27
1 GBP1,2621,1981106,551,1211.764,5914,02630,264
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5610,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Avustralya Doları
1 PLN0,37758 AUD
5 PLN1,88789 AUD
10 PLN3,77579 AUD
20 PLN7,55158 AUD
50 PLN18,87895 AUD
100 PLN37,75790 AUD
250 PLN94,39475 AUD
500 PLN188,78950 AUD
1000 PLN377,57900 AUD
2000 PLN755,15800 AUD
5000 PLN1.887,89500 AUD
10000 PLN3.775,79000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Polonya Zlotisi
1 AUD2,64845 PLN
5 AUD13,24225 PLN
10 AUD26,48450 PLN
20 AUD52,96900 PLN
50 AUD132,42250 PLN
100 AUD264,84500 PLN
250 AUD662,11250 PLN
500 AUD1.324,22500 PLN
1000 AUD2.648,45000 PLN
2000 AUD5.296,90000 PLN
5000 AUD13.242,25000 PLN
10000 AUD26.484,50000 PLN