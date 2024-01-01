PLN - AUD Döviz Kuru Tablosu

Polonya zlotisi, Polonya'nın resmi para birimidir. Zloti popüler olarak euro ile takas edilir. Para birimi kodu PLN olup simgesi zł şeklindedir. Dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Polonya zlotisi itibari bir para birimidir. PLN hakkında daha fazla bilgi edinin

Avustralya doları

Avustralya doları

Avustralya doları, Avustralya Milletler Topluluğu ve bağımsız adalarının para birimidir. Para birimi kodu AUD'dir. Dolar ile simgelenir ama diğer dolar bazlı para birimlerinden ayırt edilebilmesi için A$ veya AU$ şeklinde yazılabilir. AUD küresel piyasalarda en çok İngiliz sterlini ile takas edilir ve bir itibari para birimidir. Avustralya doları dünya'da ABD...



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