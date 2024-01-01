PLN - NOK Döviz Kuru Tablosu

Polonya zlotisi, Polonya'nın resmi para birimidir. Zloti popüler olarak euro ile takas edilir. Para birimi kodu PLN olup simgesi zł şeklindedir. Dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Polonya zlotisi itibari bir para birimidir. PLN hakkında daha fazla bilgi edinin

Norveç kronu

Norveç kronu

Norveç kronu, Norveç'in ve bağımsız bölgelerinin özel para birimidir. Norveç kronu dünyanın en çok işlem gören 20. para birimidir. En çok euro için işlem görmektedir. Kron itibari bir para birimi olarak kabul edilir.



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