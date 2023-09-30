10 Yeni İsrail şekelinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → AUD çevirin

10 ils
4.08 aud

1.00000 ILS = 0.40790 AUD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → AUD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 AUD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Avustralya Doları
1 ILS0.40790 AUD
5 ILS2.03950 AUD
10 ILS4.07900 AUD
20 ILS8.15800 AUD
50 ILS20.39500 AUD
100 ILS40.79000 AUD
250 ILS101.97500 AUD
500 ILS203.95000 AUD
1000 ILS407.90000 AUD
2000 ILS815.80000 AUD
5000 ILS2039.50000 AUD
10000 ILS4079.00000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 AUD2.45158 ILS
5 AUD12.25790 ILS
10 AUD24.51580 ILS
20 AUD49.03160 ILS
50 AUD122.57900 ILS
100 AUD245.15800 ILS
250 AUD612.89500 ILS
500 AUD1225.79000 ILS
1000 AUD2451.58000 ILS
2000 AUD4903.16000 ILS
5000 AUD12257.90000 ILS
10000 AUD24515.80000 ILS