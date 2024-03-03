100 رينغيت ماليزي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MYR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

100 myr
34.51 nzd

1.00000 MYR = 0.34512 NZD

Mid-market exchange rate at 23:31
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.3441.5319882.84920.922250.7898891.3553556.0957
1 SGD0.74404811.1398761.64380.6861690.5877151.0084441.7379
1 AUD0.652750.877296154.07980.6019740.51560.88470536.6165
1 INR0.01207010.01622220.018491210.01113120.009534060.01635920.677082

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار نيوزيلندي
1 MYR0.34512 NZD
5 MYR1.72561 NZD
10 MYR3.45121 NZD
20 MYR6.90242 NZD
50 MYR17.25605 NZD
100 MYR34.51210 NZD
250 MYR86.28025 NZD
500 MYR172.56050 NZD
1000 MYR345.12100 NZD
2000 MYR690.24200 NZD
5000 MYR1725.60500 NZD
10000 MYR3451.21000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / رينغيت ماليزي
1 NZD2.89753 MYR
5 NZD14.48765 MYR
10 NZD28.97530 MYR
20 NZD57.95060 MYR
50 NZD144.87650 MYR
100 NZD289.75300 MYR
250 NZD724.38250 MYR
500 NZD1448.76500 MYR
1000 NZD2897.53000 MYR
2000 NZD5795.06000 MYR
5000 NZD14487.65000 MYR
10000 NZD28975.30000 MYR