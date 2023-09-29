2000 Macar forintinden Çek korunasına
Reel döviz kuru ile HUF → CZK çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Çek Cumhuriyeti Korunası
|2000 HUF
|125.46260 CZK
|5000 HUF
|313.65650 CZK
|10000 HUF
|627.31300 CZK
|15000 HUF
|940.96950 CZK
|20000 HUF
|1254.62600 CZK
|30000 HUF
|1881.93900 CZK
|40000 HUF
|2509.25200 CZK
|50000 HUF
|3136.56500 CZK
|60000 HUF
|3763.87800 CZK
|100000 HUF
|6273.13000 CZK
|150000 HUF
|9409.69500 CZK
|200000 HUF
|12546.26000 CZK
|Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Macar Forinti
|1 CZK
|15.94100 HUF
|5 CZK
|79.70500 HUF
|10 CZK
|159.41000 HUF
|20 CZK
|318.82000 HUF
|50 CZK
|797.05000 HUF
|100 CZK
|1594.10000 HUF
|250 CZK
|3985.25000 HUF
|500 CZK
|7970.50000 HUF
|1000 CZK
|15941.00000 HUF
|2000 CZK
|31882.00000 HUF
|5000 CZK
|79705.00000 HUF
|10000 CZK
|159410.00000 HUF