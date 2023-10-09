波兰兹罗提兑匈牙利福林

按实际汇率将 PLN 换算成 HUF

1,000 pln
85,139 huf

1.00000 PLN = 85.13850 HUF

22:22 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
在一个账户中持有 40 多种货币

PLN 兑 HUF 换算表

As of 1 min ago, 1 PLN → 0 HUF
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.05788.02751.436461.648470.957419.2489
1GBP1.1580111.224101.9351.663421.908921.1086822.2901
1USD0.94610.816993183.28051.3591.559580.905818.2109
1INR0.01136010.009810140.012007610.01631830.01872680.01087650.218669

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将波兰兹罗提兑换成匈牙利福林

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择PLN作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择HUF作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示PLN兑HUF的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 波兰兹罗提

PLN兑USD

PLN兑EUR

PLN兑GBP

PLN兑INR

PLN兑CHF

PLN兑KRW

PLN兑NOK

PLN兑CZK

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
波兰兹罗提/匈牙利福林汇率
1 PLN85.13850 HUF
5 PLN425.69250 HUF
10 PLN851.38500 HUF
20 PLN1702.77000 HUF
50 PLN4256.92500 HUF
100 PLN8513.85000 HUF
250 PLN21284.62500 HUF
500 PLN42569.25000 HUF
1000 PLN85138.50000 HUF
2000 PLN170277.00000 HUF
5000 PLN425692.50000 HUF
10000 PLN851385.00000 HUF
匈牙利福林/波兰兹罗提汇率
2000 HUF23.49120 PLN
5000 HUF58.72800 PLN
10000 HUF117.45600 PLN
15000 HUF176.18400 PLN
20000 HUF234.91200 PLN
30000 HUF352.36800 PLN
40000 HUF469.82400 PLN
50000 HUF587.28000 PLN
60000 HUF704.73600 PLN
100000 HUF1174.56000 PLN
150000 HUF1761.84000 PLN
200000 HUF2349.12000 PLN