2,000 يوان صيني إلى رينغيت ماليزي

تحويل CNY إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

2,000 cny
1,241.62 myr

¥1.000 CNY = RM0.6208 MYR

Mid-market exchange rate at 09:45
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CNY إلى MYR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3720.9150.7841.51683.9651.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.770.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1790.965
1 EUR1.0938.5181.510.8561.65691.7451.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل يوان صيني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / رينغيت ماليزي
1 CNY٠٫٦٢٠٨١ MYR
5 CNY٣٫١٠٤٠٥ MYR
10 CNY٦٫٢٠٨٠٩ MYR
20 CNY١٢٫٤١٦١٨ MYR
50 CNY٣١٫٠٤٠٤٥ MYR
100 CNY٦٢٫٠٨٠٩٠ MYR
250 CNY١٥٥٫٢٠٢٢٥ MYR
500 CNY٣١٠٫٤٠٤٥٠ MYR
1000 CNY٦٢٠٫٨٠٩٠٠ MYR
2000 CNY١٬٢٤١٫٦١٨٠٠ MYR
5000 CNY٣٬١٠٤٫٠٤٥٠٠ MYR
10000 CNY٦٬٢٠٨٫٠٩٠٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Chinese Yuan RMB
1 MYR١٫٦١٠٨٠ CNY
5 MYR٨٫٠٥٤٠٠ CNY
10 MYR١٦٫١٠٨٠٠ CNY
20 MYR٣٢٫٢١٦٠٠ CNY
50 MYR٨٠٫٥٤٠٠٠ CNY
100 MYR١٦١٫٠٨٠٠٠ CNY
250 MYR٤٠٢٫٧٠٠٠٠ CNY
500 MYR٨٠٥٫٤٠٠٠٠ CNY
1000 MYR١٬٦١٠٫٨٠٠٠٠ CNY
2000 MYR٣٬٢٢١٫٦٠٠٠٠ CNY
5000 MYR٨٬٠٥٤٫٠٠٠٠٠ CNY
10000 MYR١٦٬١٠٨٫٠٠٠٠٠ CNY