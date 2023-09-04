5000 ريال برازيلي إلى رينغيت ماليزي

تحويل BRL إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ brl
٤٬٧٠٧٫١٤ myr

1.00000 BRL = 0.94143 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:59 UTC
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BRL إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.078389.15331.465681.667390.9540518.3941
1GBP1.1686311.2601104.1841.712791.948511.1149421.4953
1USD0.92740.793588182.67951.359251.546310.8847517.0584
1INR0.01121660.009598360.012094910.016440.01870250.0107010.20632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / رينغيت ماليزي
1 BRL0.94143 MYR
5 BRL4.70714 MYR
10 BRL9.41429 MYR
20 BRL18.82858 MYR
50 BRL47.07145 MYR
100 BRL94.14290 MYR
250 BRL235.35725 MYR
500 BRL470.71450 MYR
1000 BRL941.42900 MYR
2000 BRL1882.85800 MYR
5000 BRL4707.14500 MYR
10000 BRL9414.29000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الريال البرازيلي
1 MYR1.06222 BRL
5 MYR5.31110 BRL
10 MYR10.62220 BRL
20 MYR21.24440 BRL
50 MYR53.11100 BRL
100 MYR106.22200 BRL
250 MYR265.55500 BRL
500 MYR531.11000 BRL
1000 MYR1062.22000 BRL
2000 MYR2124.44000 BRL
5000 MYR5311.10000 BRL
10000 MYR10622.20000 BRL