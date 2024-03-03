10 رينغيت ماليزي إلى فرنك سويسري

تحويل MYR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

10 myr
1.86 chf

1.00000 MYR = 0.18631 CHF

Mid-market exchange rate at 22:00
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.344051.5322182.83590.92260.7901081.3552556.0395
1 SGD0.7440211.1461.63160.6864290.5878561.0083341.6945
1 AUD0.652650.877194154.06290.6021310.5156640.88450436.5742
1 INR0.01207210.01622550.01849710.01113760.009538230.01636070.676512

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الفرنك السويسري
1 MYR0.18631 CHF
5 MYR0.93156 CHF
10 MYR1.86312 CHF
20 MYR3.72624 CHF
50 MYR9.31560 CHF
100 MYR18.63120 CHF
250 MYR46.57800 CHF
500 MYR93.15600 CHF
1000 MYR186.31200 CHF
2000 MYR372.62400 CHF
5000 MYR931.56000 CHF
10000 MYR1863.12000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / رينغيت ماليزي
1 CHF5.36734 MYR
5 CHF26.83670 MYR
10 CHF53.67340 MYR
20 CHF107.34680 MYR
50 CHF268.36700 MYR
100 CHF536.73400 MYR
250 CHF1341.83500 MYR
500 CHF2683.67000 MYR
1000 CHF5367.34000 MYR
2000 CHF10734.68000 MYR
5000 CHF26836.70000 MYR
10000 CHF53673.40000 MYR